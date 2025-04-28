Клопп отреагировал на чемпионство «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опубликовал пост по случаю досрочного чемпионства команды.
«Безумно благодарен за прошлое, очень счастлив за настоящее и очень позитивно настроен на будущее!
Поздравляю, YNWA [You’ll Never Walk Alone]. Спасибо, любимые ❤» – написал Клопп в соцсетях.
- «Ливерпуль» набрал 82 очка в 34 турах АПЛ.
- Команда стала чемпионом в 20-й раз и догнала «Манчестер Юнайтед» по этому показателю.
- Клопп возглавлял мерсисайдцев с 2015 по 2024 год.
Источник: «Бомбардир»