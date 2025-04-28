Клопп отреагировал на чемпионство «Ливерпуля»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опубликовал пост по случаю досрочного чемпионства команды.

«Безумно благодарен за прошлое, очень счастлив за настоящее и очень позитивно настроен на будущее!

Поздравляю, YNWA [You’ll Never Walk Alone]. Спасибо, любимые ❤» – написал Клопп в соцсетях.