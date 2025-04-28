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Клопп отреагировал на чемпионство «Ливерпуля»

Сегодня, 20:59

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опубликовал пост по случаю досрочного чемпионства команды.

«Безумно благодарен за прошлое, очень счастлив за настоящее и очень позитивно настроен на будущее!

Поздравляю, YNWA [You’ll Never Walk Alone]. Спасибо, любимые ❤» – написал Клопп в соцсетях.

  • «Ливерпуль» набрал 82 очка в 34 турах АПЛ.
  • Команда стала чемпионом в 20-й раз и догнала «Манчестер Юнайтед» по этому показателю.
  • Клопп возглавлял мерсисайдцев с 2015 по 2024 год.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
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