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  • Экс-судья Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Экс-судья Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Сегодня, 20:09
5

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал момент с пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

  • Дерби обслуживал Кирилл Левников.
  • Он назначил пенальти в пользу «Спартака» на 86-й минуте за игру рукой защитника ЦСКА.
  • Армейцы пропустили, но впоследствии вырвали победу со счетом 2:1.

«Хорошая игра для Левникова. Были вопросы по позиции, но на поле все было хорошо. Много желтых – это нормально: Левников не стал распускать игроков и сразу дал понять, что будет наказывать.

Говорить можно о двух моментах. Первый гол ЦСКА: Мойзес и Бабич боролись в штрафной, но это равная борьба, оба держали друг друга. Хотите играть так – пожалуйста, а Левников здесь молодец.

Молодец также Любимов на ВАР, который лез, когда нужно. На 55-й минуте позвал главного к монитору, потому что у Левникова была не очень хорошая позиция и он не видел, что было на самом деле.

Многие думали, что будет пенальти, но Левников разобрался. Инициатор контакта – Маркиньос. Обляков тянулся к мячу, а игрок «Спартака» вместо того, чтобы делать то же самое, дождался касания и упал.

На 84-й минуте – сложный момент с 11-метровым в ворота ЦСКА. Куда ни встань, все равно не увидишь. Любимов правильно вмешался.

И молодец Левников, который разобрался с тем, насколько игрок «Спартака» влиял на руку соперника. Защитник ЦСКА, еще когда выпрыгивал, уже ее поднял. Это пенальти.

Наконец, Левников правильно показал желтую Бабичу, который пытался обмануть арбитра и забить рукой», – сказал Федотов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Игорь
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Комментарии (6)
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рылы
1745860884
да фсястрана видела, что пенальти липовый, но левникову пришлось отрабатывать чемоданы от лукойла. хряк прям за копыто схватил коня и направил так, чтобы мяч его коснулся! копыта! позор лукойлу!
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FCSpartakM
1745861425
"оба держали друг друга" Хахахаха. Как можно держать обоюдно, когда Бабич перед игроком стоял и играл по Роше. Как такой бред можно вообще из уст бестолковый вываливать.Хахахаха
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Янвapь 62
1745864546
Хряки с чемоданами мятых пятирублёвок добрались уже и до бывших кротов
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zigbert
1745864727
Что теперь обсуждать. Если бы этот пенальти повлиял на результат,тогда да.
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VPERDIV SPARTAK
1745865460
Стыдно за Федотова и его кормильца Спартак
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