Экс-судья Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал момент с пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Дерби обслуживал Кирилл Левников.

Он назначил пенальти в пользу «Спартака» на 86-й минуте за игру рукой защитника ЦСКА.

Армейцы пропустили, но впоследствии вырвали победу со счетом 2:1.

«Хорошая игра для Левникова. Были вопросы по позиции, но на поле все было хорошо. Много желтых – это нормально: Левников не стал распускать игроков и сразу дал понять, что будет наказывать.

Говорить можно о двух моментах. Первый гол ЦСКА: Мойзес и Бабич боролись в штрафной, но это равная борьба, оба держали друг друга. Хотите играть так – пожалуйста, а Левников здесь молодец.

Молодец также Любимов на ВАР, который лез, когда нужно. На 55-й минуте позвал главного к монитору, потому что у Левникова была не очень хорошая позиция и он не видел, что было на самом деле.

Многие думали, что будет пенальти, но Левников разобрался. Инициатор контакта – Маркиньос. Обляков тянулся к мячу, а игрок «Спартака» вместо того, чтобы делать то же самое, дождался касания и упал.

На 84-й минуте – сложный момент с 11-метровым в ворота ЦСКА. Куда ни встань, все равно не увидишь. Любимов правильно вмешался.

И молодец Левников, который разобрался с тем, насколько игрок «Спартака» влиял на руку соперника. Защитник ЦСКА, еще когда выпрыгивал, уже ее поднял. Это пенальти.

Наконец, Левников правильно показал желтую Бабичу, который пытался обмануть арбитра и забить рукой», – сказал Федотов.