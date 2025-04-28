Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство после поражения от ЦСКА

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил о выходе столичной команды из чемпионской гонки.

Спартаковцы на выходных проиграли ЦСКА – 1:2.

Команда опустилась на 4-е место в РПЛ за 4 тура до конца сезона.

После зимней паузы они потеряли очки в половине матчей чемпионата (4 из 8).

«Игра, можно сказать, была за шесть очков. И ЦСКА тоже понимал, что если он не выиграет, то отсеется.

В футболе бывает такое, когда команда пропускает, она вроде в шоковом состоянии, но армейцы прибавили, нашли мотивацию. Хорошо отобрали мяч, побеждали в прессинг. И не испугались, что интересно. Они в этом году очень организованно играют по сравнению с началом чемпионата.

А «Спартак» вот как поменялся. Выдал концовку осенней части, а сейчас – неузнаваемая команда, непонятно, что происходит. Не знают, кто пенальти бьет. Дисбаланс какой‑то происходит, от этого и такие результаты.

Что касается чемпионской гонки, «Спартаку» будет сложно, а за тройку они еще поборются. В любом случае они рядом с ЦСКА. За тройку борьба впереди, а за чемпионство – всe«, – сказал Глушаков.