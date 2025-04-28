Ловчев прокомментировал ошибку Зобнина в дерби «Спартак» – ЦСКА

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался в поддержку Романа Зобнина, чья ошибка привела ко втором голу ЦСКА в субботнем дерби.

«Спартак» больше атаковал, но у ЦСКА очень приличная оборона, которая не позволила «красно‑белым» создать опасные моменты.

Считаю, что армейцы даже не контратаковали, играя от обороны, они просто оберегали минимальное преимущество при счете 1:0, но гол «Спартака» наклевывался, хотя пенальти стал для них подарком.

Матч должен был завершиться со счетом 1:1, если бы не ошибка опытнейшего Зобнина. Когда тренер выпускает опытного игрока на замену, он чувствует в нем уверенность, надежность в принятии решений.

Роман сначала ошибся, а после, когда мяч снова к нему вернулся, зачем‑то пошел в обводку и потерял его, после чего ЦСКА забил победный гол.

Честно, Зобнин своим отношением и игрой за «Спартак» не заслужил того, чтобы я сказал, что это он принес победу ЦСКА. Хочу поддержать Романа, потому что каждый футболист ошибался на поле», – сказал Ловчев.