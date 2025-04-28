В «Динамо» пошутили о жестких фолах Барриоса без карточек: «Может быть, он краснокнижный»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о спорном судействе в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
– На общем пресс-подходе вы эмоционально высказались о судействе. Что вас не устроило?
– Некоторые моменты, как мне показалось с трибуны, трактовались в пользу нашего соперника.
Отдельно скажу о программе защиты футболиста Барриоса от четвертой желтой карточки. Барриос открытыми шипами въезжает в ноги Чавеса с риском нанести травму – предупреждения нет. Подобный момент с его участием был и в предыдущей игре «Зенита», с «Химками».
В то же время Фомину дают желтую карточку за задержку соперника, но ровно такой же момент, где Барриос задерживает Карраскаля, остается без наказания.
– С чем связываете такую работу арбитров конкретно по Барриосу?
– Это вам надо поинтересоваться в профильной организации.
– Ваша точка зрения? Барриосу вторую игру подряд не давали карточку.
– Не знаю. Может быть, он краснокнижный.
- В итоге Барриос получил желтую карточку на 92-й минуте.
- Он пропустит следующую игру с «Пари НН».