В «Динамо» пошутили о жестких фолах Барриоса без карточек: «Может быть, он краснокнижный»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о спорном судействе в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

– На общем пресс-подходе вы эмоционально высказались о судействе. Что вас не устроило?

– Некоторые моменты, как мне показалось с трибуны, трактовались в пользу нашего соперника.

Отдельно скажу о программе защиты футболиста Барриоса от четвертой желтой карточки. Барриос открытыми шипами въезжает в ноги Чавеса с риском нанести травму – предупреждения нет. Подобный момент с его участием был и в предыдущей игре «Зенита», с «Химками».

В то же время Фомину дают желтую карточку за задержку соперника, но ровно такой же момент, где Барриос задерживает Карраскаля, остается без наказания.

– С чем связываете такую работу арбитров конкретно по Барриосу?

– Это вам надо поинтересоваться в профильной организации.

– Ваша точка зрения? Барриосу вторую игру подряд не давали карточку.

– Не знаю. Может быть, он краснокнижный.