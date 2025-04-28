В «Сосьедаде» отвергли восстановление Захаряна в России

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате исключил, что лечение Арсена Захаряна будет проходить в России.
«Арсен приступил к занятиям на поле, пока он работает один. С каждым днем он чувствует себя лучше.
Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона», – сказал Мундуате.
- В этом сезоне из-за проблем со здоровьем Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
Источник: Sport24