В «Сосьедаде» отвергли восстановление Захаряна в России

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате исключил, что лечение Арсена Захаряна будет проходить в России.

«Арсен приступил к занятиям на поле, пока он работает один. С каждым днем он чувствует себя лучше.

Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона», – сказал Мундуате.