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В «Сосьедаде» отвергли восстановление Захаряна в России

Сегодня, 14:18

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате исключил, что лечение Арсена Захаряна будет проходить в России.

«Арсен приступил к занятиям на поле, пока он работает один. С каждым днем он чувствует себя лучше.

Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона», – сказал Мундуате.

  • В этом сезоне из-за проблем со здоровьем Захарян поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.

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Источник: Sport24
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
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