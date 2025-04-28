Мостовой – о выступлении за «Сельту»: «Реал» и «Барселона» всегда моими клиентами были»

Журналист Спортса Глеб Чернявский поделился подробностями встречи с Александром Мостовым.

«Несмотря на сложные отношения с Карпиным, Мостовой без сомнения вносит его в топы лучших партнеров, с кем играл. Причем забавно называет его «Карп». Даже рассказал историю, как однажды в Мадриде его заклинило в отеле. Утром резко сорвался с кровати, чтобы открыть дверь горничной, которая принесла завтрак в номер.

Не смог встать и кричал: «Карп, Карп, меня переклинило, помоги!». И добавил: «Мне что-то вкололи, вечером вышел на поле и забил «Реалу», мы сыграли 1:1. Они с «Барселоной» вообще всегда мои клиенты были».

Вообще про свое футбольное величие он говорит невероятно трогательно. Не становится неловко, не хочется поморщиться и закрыть лицо руками. Когда он выдает в духе: «Месси с Роналду знаете? На моих финтах учились» – ты невольно умиляешься и хлопаешь. Так за два часа было раз семь, не меньше. Блестящий образ, который сложился сам по себе», – написал Чернявский.