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  • Мостовой – о выступлении за «Сельту»: «Реал» и «Барселона» всегда моими клиентами были»

Мостовой – о выступлении за «Сельту»: «Реал» и «Барселона» всегда моими клиентами были»

Сегодня, 12:55
2

Журналист Спортса Глеб Чернявский поделился подробностями встречи с Александром Мостовым.

«Несмотря на сложные отношения с Карпиным, Мостовой без сомнения вносит его в топы лучших партнеров, с кем играл. Причем забавно называет его «Карп». Даже рассказал историю, как однажды в Мадриде его заклинило в отеле. Утром резко сорвался с кровати, чтобы открыть дверь горничной, которая принесла завтрак в номер.

Не смог встать и кричал: «Карп, Карп, меня переклинило, помоги!». И добавил: «Мне что-то вкололи, вечером вышел на поле и забил «Реалу», мы сыграли 1:1. Они с «Барселоной» вообще всегда мои клиенты были».

Вообще про свое футбольное величие он говорит невероятно трогательно. Не становится неловко, не хочется поморщиться и закрыть лицо руками. Когда он выдает в духе: «Месси с Роналду знаете? На моих финтах учились» – ты невольно умиляешься и хлопаешь. Так за два часа было раз семь, не меньше. Блестящий образ, который сложился сам по себе», – написал Чернявский.

  • Мостовой был в «Сельте» в 1996-2004 годах.
  • За команду в чемпионате Испании Александр провел 235 матчей, забил 54 гола.
  • Сейчас Мостовой открыт для предложений по тренерской работе – у Александра есть лицензия.

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Источник: телеграм-канал Глеба Чернявского
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Барселона Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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Lucifer 666
1745837959
Санька выздоравливай! без смеха не могу уже читать твои комментарии
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Юрбан-Зенит
1745838989
То же самое может и Смолов сказать
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