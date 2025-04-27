Червиченко: «Игра Соболева вызывает у меня хохот до конвульсий»

Бывшего владельца «Спартака» Андрея Червиченко смешит игра зенитовца Александра Соболева.

«Решения Сергея Семака вызывают вопросы. Начиная с покупки этого великого нападающего Александра Соболева.

Выход Соболева против «Динамо» (1:1) вызывал у меня гомерический смех. Каждое касание вызывало у меня хохот до конвульсий. От его полезности. Семак же настаивал на покупке Соболева. А он просто ослабил «Зенит», лишил команду боевой единицы впереди.

Динамовские защитники встретили выход Соболева хохотом в ладошку», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.