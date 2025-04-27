Червиченко: «Игра Соболева вызывает у меня хохот до конвульсий»

Бывшего владельца «Спартака» Андрея Червиченко смешит игра зенитовца Александра Соболева.
«Решения Сергея Семака вызывают вопросы. Начиная с покупки этого великого нападающего Александра Соболева.
Выход Соболева против «Динамо» (1:1) вызывал у меня гомерический смех. Каждое касание вызывало у меня хохот до конвульсий. От его полезности. Семак же настаивал на покупке Соболева. А он просто ослабил «Зенит», лишил команду боевой единицы впереди.
Динамовские защитники встретили выход Соболева хохотом в ладошку», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Нападающий «Зенита» Александр Соболев вышел на замену на 77-й минуте матча.
- Игрок куплен у «Спартака» летом за 10 миллионов евро.
- Петербургский клуб набрал 54 очка и занимает 2-е место в РПЛ. Отставание «Краснодара» составляет 4 очка.
Источник: «Бомбардир»