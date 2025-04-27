В ЦСКА сказали, сможет ли Акинфеев сыграть 1000 матчей за карьеру

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не исключил, что вратарь Игорь Акинфеев доведет до 1000 число своих матчей за команду.

«ЦСКА предоставит такую возможность, если Игорь сам изъявит желание продолжать стоять в воротах. Я абсолютно убежден, что он для себя самый большой критик. Как только он почувствует, что время уже пришло, то не будет всеми правдами и неправдами держаться за эту победу.

Мне кажется, что для него 1000 матчей – возможно, еще не так давно никто не верил, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, но он это сделал», – сказал Бабаев.