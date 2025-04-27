Названа причина нестабильности «Спартака»

Агент, юрист Антон Смирнов поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:2).

«В «Спартаке» голы привозят то Денисов, то Зобнин, которого из троллейбуса сегодня выбросили при втором голе ЦСКА. Пока эти игроки будут в клубе, так и будет.

Причем я не понимаю логики Станковича. Прошлую игру вышел Зобнин, вроде бы неплохо сыграл, команда выиграла. И он опять сегодня ставит Денисова. И он неплохо играл сегодня первый тайм. Но он и его меняет после первого тайма. Такая чехарда и привела к поражению.

Очень достойная игра Джамалутдина Абдулкадырова. Парень до этого ни минуты в РПЛ не сыграл и тут сразу в старте в дерби. И было бы очень обидно потерять очки из-за идиотского пенальти в день дебюта.

«Спартак» нестабилен. Но понятно, почему. На некоторых позициях играют левые футболисты. И в результате их игры и нет стабильности. Надо чистить состав.

А вот Николич выжимает из нынешнего ЦСКА максимум, не имея особо дополнительного ресурса. И команда – лучшая весной.

Ну и не могу не сказать про Мойзеса. На мой взгляд, он – лучший защитник в РПЛ сейчас. Очень качественно играет и всегда с высокой мотивацией, глаза горят. Молодым надо пример брать», – написал Смирнов.