Бабаев – о премиальных игрокам ЦСКА за победу над «Спартаком»: «Отблагодарим ребят по достоинству»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о победе над «Спартаком» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

«Впечатления положительные. Давно не выигрывали на «Лукойл Арене». По делу сегодня взяли три очка, вышли в тройку. Надеюсь, так и продолжим.

Что касается премиальных, думаю это внутренний вопрос команды, но ребят мы по достоинству отблагодарим. Игра напоминала битву. Считаю, в этом компоненте мы были сильнее.

За что борется ЦСКА? За победу в каждом матче. Мы хотим подниматься как можно выше в таблице и приближаться к трофеям. Верю ли в чемпионство? Это не вопрос веры. Пока есть шансы, надо бороться. До финального свистка 30-го тура необходимо прилагать все усилия, чтобы подняться как можно выше. А там уже посмотрим», – сказал Бабаев.