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Вратарь «МЮ» Онана начал переговоры с саудовским клубом

Вчера, 21:47

Лидер Первого дивизиона Саудовской Аравии «Неом» готов приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Клуб из второй по статусу лиги страны уже начал активные переговоры с представителями голкипера.

Сам Онана не против покинуть Европу и продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

  • 29-летний камерунец провел в этом сезоне 45 матчей за «МЮ», пропустил 61 гола, сыграл 10 встреч на ноль.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Онана в 32 миллиона евро.
  • Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2028 года.
  • «Манчестер Юнайтед» купил вратаря у «Интера» в 2023 году за 52,5 миллиона евро, плюс 5 миллионов в качестве бонусов.
  • «Неом» уже гарантировал себе выход в Премьер-лигу Саудовской Аравии по итогам текущего сезона.

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Источник: Foot Mercato
Англия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Онана Андре
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