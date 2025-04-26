Вратарь «МЮ» Онана начал переговоры с саудовским клубом

Лидер Первого дивизиона Саудовской Аравии «Неом» готов приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Клуб из второй по статусу лиги страны уже начал активные переговоры с представителями голкипера.
Сам Онана не против покинуть Европу и продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
- 29-летний камерунец провел в этом сезоне 45 матчей за «МЮ», пропустил 61 гола, сыграл 10 встреч на ноль.
- Transfermarkt оценивает стоимость Онана в 32 миллиона евро.
- Его контракт с манкунианцами рассчитан до лета 2028 года.
- «Манчестер Юнайтед» купил вратаря у «Интера» в 2023 году за 52,5 миллиона евро, плюс 5 миллионов в качестве бонусов.
- «Неом» уже гарантировал себе выход в Премьер-лигу Саудовской Аравии по итогам текущего сезона.
Источник: Foot Mercato