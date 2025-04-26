Вратарь «МЮ» Онана начал переговоры с саудовским клубом

Лидер Первого дивизиона Саудовской Аравии «Неом» готов приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Андре Онана. Клуб из второй по статусу лиги страны уже начал активные переговоры с представителями голкипера.

Сам Онана не против покинуть Европу и продолжить карьеру в Саудовской Аравии.