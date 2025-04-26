Бабич заявил, что «Спартак» не имеет права потерять очки против ЦСКА

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА.
– Мы разговариваем в твой день рождения. Что можешь назвать своими главными достижениями на данный момент?
– В жизни любого человека есть взлеты и падения, футбольная карьера складывается похожим образом. Надеюсь, многое еще впереди. Мне исполнилось двадцать девять. Не так мало, но все же я не старик, чтобы подводить итоги.
Если выбирать самые яркие события, то на первом месте рождение сына. Это случилось год назад. Невероятное чувство. Второе место – победа в молодежном чемпионате мира со сборной Сербии. А третье свободно для завоевания трофея со «Спартаком».
– Это сейчас твоя главная мечта?
– Сто процентов. Стать чемпионом России в составе «Спартака». И если мы хотим побороться за титул в этом сезоне, то должны побеждать в дерби с ЦСКА. Права на ошибку больше нет. Нет смысла считать очки конкурентов. Нужно просто выигрывать свои матчи. Шансы все еще остаются. Плюс есть Кубок.
- «Спартак» примет ЦСКА в 19:30 мск.
- Спартаковцы отстают от 1-го места на 8 очков.
- По итогам тура дистанция может сократиться до 5 баллов.