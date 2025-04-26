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  • Акинфеев помог отремонтировать спортзал футболистам из Башкортостана

Акинфеев помог отремонтировать спортзал футболистам из Башкортостана

Сегодня, 10:56
1

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пожертвовал деньги на ремонт спортзала в Башкортостане.

«Акинфеев вызвался отремонтировать спортзал юным футболистам из Башкирии.

После нашей публикации о том, что молодые талантливые спортсмены из ФК «Альтаир», чьи видосы залетают на десятки миллионов просмотров, тренируются в старом, полуразрушенном спортзале Уфимского района, с нами связались из фонда Игоря Акинфеева «Страна футбола» и сообщили, что легенда готов проспонсировать ребятам ремонт их помещения в посeлке Алексеевка и закупить футбольные мячи.

Кроме того, ФК «Альтаир» пригласили поучаствовать в международном детском турнире «Кубок Игоря Акинфеева», который пройдeт на стадионе «Арена–Химки» в середине августа. Там культовый голкипер планирует встретиться с мальчишками лично», – написал источник.

  • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
  • У Игоря более 900 матчей в карьере.
  • Вратарь планирует дойти до 1000 матчей.

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Источник: телеграм-канал SHOT
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
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Комментарии (1)
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...уефан
1745654527
...ну, хоть, кто-то занимается футболом вне "футбольных академий", такие помощи заслуживают. Респект Конифею!...
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