Червиченко заявил о судейской помощи «Спартаку»: «За всю жизнь не видел такого бессовестного затаскивания команды на 1-е место»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко видит судейскую помощь в пользу москвичей.
«За все время, сколько живу, такого бессовестного затаскивания команды на первое место не видел.
Посмотрите все эти эпизоды. Все эти пенальти назначенные. Все в шоке. Идет команда судьям. Такие вещи согласованы наверху.
Меня бесит, что из нас делают дураков. Я категорически не хочу, чтобы чемпион был с таким судейством. Команду бессовестно затаскивают на первое место в матче с аутсайдером. С Махачкалой бедной, например», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- «Спартак» отстает от 1-го места на 8 очков.
- В 19:30 мск команда начнет матч 26-го тура против ЦСКА.
- Игру обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.
Источник: «Бомбардир»