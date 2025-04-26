Червиченко заявил о судейской помощи «Спартаку»: «За всю жизнь не видел такого бессовестного затаскивания команды на 1-е место»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко видит судейскую помощь в пользу москвичей.

«За все время, сколько живу, такого бессовестного затаскивания команды на первое место не видел.

Посмотрите все эти эпизоды. Все эти пенальти назначенные. Все в шоке. Идет команда судьям. Такие вещи согласованы наверху.

Меня бесит, что из нас делают дураков. Я категорически не хочу, чтобы чемпион был с таким судейством. Команду бессовестно затаскивают на первое место в матче с аутсайдером. С Махачкалой бедной, например», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.