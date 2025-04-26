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  • Червиченко заявил о судейской помощи «Спартаку»: «За всю жизнь не видел такого бессовестного затаскивания команды на 1-е место»

Червиченко заявил о судейской помощи «Спартаку»: «За всю жизнь не видел такого бессовестного затаскивания команды на 1-е место»

Сегодня, 10:42
18

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко видит судейскую помощь в пользу москвичей.

«За все время, сколько живу, такого бессовестного затаскивания команды на первое место не видел.

Посмотрите все эти эпизоды. Все эти пенальти назначенные. Все в шоке. Идет команда судьям. Такие вещи согласованы наверху.

Меня бесит, что из нас делают дураков. Я категорически не хочу, чтобы чемпион был с таким судейством. Команду бессовестно затаскивают на первое место в матче с аутсайдером. С Махачкалой бедной, например», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • «Спартак» отстает от 1-го места на 8 очков.
  • В 19:30 мск команда начнет матч 26-го тура против ЦСКА.
  • Игру обслужит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Червиченко Андрей
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Комментарии (18)
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Цугундeр
1745656231
)) Слёт негодователей открыт!)
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ivany4
1745656293
Шо-о, опять??)) А, ну да, специально для отдельных "клиентов" с окраины - повторение, мать учения!)) Бомбардир, на других ресурсах столько интересной спортивной информации в преддверии сегодняшних игр!! А здесь застой как на болоте.)) Вы же спрашивали про работу сайта, вам писали, а где отдача??
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шахта Заполярная
1745656395
Червякченко похож на упоротого бендеровца, те русских не навидят, а червяк с таким же остервинением ненавидит Спартак
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matvei_72
1745656665
ну хоть кто то сказал правду...
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NewLife
1745656981
Червяк, наверное, смеется, что вы ведетесь на его провокации и комментируете это говно, опубликованное в качестве платформы для помойных троллей. Бойкотируйте червя.
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Литейный 4 (returned)
1745657270
Истинная правда. Вся страна возмущена от такого позора. Их место на текущее время без поддержки судей не дотягивает до 10. Гыгыгы
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FWSPM
1745657323
надеюсь Спартак и сегодня испортит настроение этому чмошнику
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O-kolesov
1745657699
Ай, да Червиченко! Режет правду-матку. Спартак- "вытянутые" чИмпиёны.
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Спартакбро
1745658918
Как он ****,этот чмо ,забыл как деньги делал на игроках ,деньги ему а игрока нету
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rash1959
1745661441
А не пора ли этим терпилам из судейского департамента разобраться с червём в прокуратуре за клевету, нарисовать что по чём. Или только за кричалки шманать по клубным кошелькам.
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