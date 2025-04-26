Прогноз Бубнова на матч «Динамо» – «Зенит»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ «Динамо» – «Зенит».

«Зениту» нужно обязательно выигрывать. У команд будут оптимальные составы. «Динамо» в обороне только нужно подчистить. Семак поставит тот же состав, как и в матче с «Краснодаром».

Гости мяч не отдадут. Петербуржцы могут заманить москвичей на свою половину поля и выбегать в контратаки. Всe будет решаться в середине поля. У «Динамо» хорошая средняя линия. Уверен, что команды забьют друг другу. Склоняюсь к тому, что «Зенит» победит.

Прогноз: «Зенит» не проиграет и обе забьют», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».