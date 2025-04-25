Прогноз Рабинера на чемпиона РПЛ

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер дал прогноз на чемпиона РПЛ.

«Верю в «Краснодар». Понимаю риск такого прогноза, тем более после матча «быков» в Санкт-Петербурге, но все же отважусь поставить на команду Мурада Мусаева. Делаю это потому, что, во-первых, провал с «Зенитом» выпадает из общего контекста игры и результатов «Краснодара» весной, и, во-вторых, из-за достойной реакции «быков», которую мы увидели во встрече с «Ахматом».

Все-таки гандикап, пусть маленький, в два очка, у южан еще есть, и, мне кажется, им удастся его сохранить. Даже несмотря на то что «Краснодару» предстоит сыграть в Москве с ЦСКА. Важно, что в хорошей форме Джон Кордоба, от которого зависит очень многое; что здоров Эдуард Сперцян и вообще никто из лидеров команды не отсутствует из-за травм.

Возможно, выдаю желаемое за действительное, но считаю, что для возбуждения интереса к РПЛ лиге нужна смена чемпиона. И хотя шанс сделать это легче «Краснодар» в Питере упустил, но на сверхусилиях и волевом порыве все же сможет добиться своего», – написал Рабинер.