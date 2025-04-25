Олимпийский чемпион Легков в процентах оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, фанат «Спартака», оценил вероятность чемпионства москвичей.

«Минимальные шансы на чемпионство в этом сезоне. В один момент шли вместе с «Зенитом» и «Краснодаром» с равным количеством очков, но затем свои очки потеряли, скорее всего, похоронив чемпионские амбиции. Из 100 процентов дам 2 на их чемпионство.

Но я искренне желаю, чтобы они остались в тройке и еще поборолись, это возможно. Думаю, первым будет «Зенит» или «Краснодар», – сказал Легков.