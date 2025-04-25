38-летний Глушаков открыт для предложений: «О завершении карьеры я не объявлял»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков готов играть в футбол дальше.
– Я о завершении карьеры пока не объявлял. Насчет возвращения в профессиональный футбол посмотрим, время покажет. Пока думаю, о завершении карьеры не объявляю. Играю за «СКА-Ростов», нахожусь в неплохой форме.
– Готовы рассмотреть любые лиги: ФНЛ-2, ФНЛ, РПЛ?
– В ФНЛ-2 уже побывал, хватило мне, спасибо. Лучше уж я в Медиалиге поиграю.
- В 2024 году Глушаков покинул «Химки».
- Игрок также выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Пари НН».
- 38-летний Глушаков – участник ЧМ-2014.
Источник: Sport24