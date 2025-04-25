«Костыли выбросил»: свежая информация о восстановлении Тюкавина

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал, как проходит восстановление футболиста от травмы.

«Врачи говорят, что идет с опережением графика восстановление. Реабилитологи работают с ним по пять-шесть часов каждый день. Он уже выбросил костыли. Думаю, после майских праздников, может, начнет уже с мячом на поле работать. Но тут важно понимать, что никто не хочет пятилетку за три года проходить. Нужно вернуться готовым и более сильным.

Понятное дело, что с его характером он готов был бы хоть в ближайшем туре выходить, но все прекрасно понимают, что делать. Динамовские врачи постоянно на связи с немецкими врачами, которые проводили операцию. Все под пристальным контролем», – сказал Сафонов.