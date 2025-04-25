Ловчев высказался об исходе матча «Динамо» – «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев ожидает победы гостей в матче 26-го тура РПЛ «Динамо» – «Зенит».
«Зенит» пока не играет в свою силу. С каждой игрой петербуржцы стараются прийти в лучшую форму, играть на пределе. «Зенит» должен обыгрывать «Динамо».
К большому сожалению, Тюкавин как наконечник был вставлен в систему игры и забивал голы. Сейчас у них нет форварда, который мог бы заменить его», – сказал Ловчев.
- Матч пройдет 26 апреля и начнется в 14:00 мск.
- Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин получил травму крестообразной связки правого колена 2 марта в матче 19‑го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Он выбыл на срок около 6 месяцев.
Источник: «Матч ТВ»