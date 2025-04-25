Ловчев высказался об исходе матча «Динамо» – «Зенит»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев ожидает победы гостей в матче 26-го тура РПЛ «Динамо» – «Зенит».

«Зенит» пока не играет в свою силу. С каждой игрой петербуржцы стараются прийти в лучшую форму, играть на пределе. «Зенит» должен обыгрывать «Динамо».

К большому сожалению, Тюкавин как наконечник был вставлен в систему игры и забивал голы. Сейчас у них нет форварда, который мог бы заменить его», – сказал Ловчев.