Смородская объяснила, почему желает «Зениту» победы в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская пожелала «Зениту» победы в чемпионской гонке.
«Лично я ставлю на «Зенит». «Спартак» проигрывает Махачкале, о чем тут говорить? «Краснодар» серьезной игры не показывает, когда выходит на сильного соперника. Остались еще ЦСКА и «Динамо». У ЦСКА, вроде, игра хорошая и тренер отличный, но им не хватает глубины состава.
Я желаю «Зениту» победы, потому что они показывают интересную игру. У них футбол динамичный, современный и очень активный», – сказала Смородская.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 55 очками после 25 туров. «Зенит» отстает на 2 очка, «Спартак» – на 5, ЦСКА – на 7, «Динамо» – на 9, «Локомотив» – на 11.
- «Зенит» выиграл последние 6 чемпионатов России.
Источник: «Спорт-Экспресс»