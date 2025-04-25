Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 360 раз за два года

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич 364 раза нарушил правила дорожного движения с февраля 2023 года. Только в этом году он получил 34 штрафа.

Общая сумма взысканий составила 544 тысячи рублей. Все штрафы, за исключением одного, футболист уже оплатил.

Хлусевич в февраля 2023-го купил BMW X6 2021 года выпуска мощностью 600 лошадиных сил. Рыночная стоимость автомобиля составляет около 13 миллионов руб. С момента покупки BMW Хлусевич нарушал ПДД в среднем раз в два дня.

268 раз Хлусевича штрафовали за превышение скорости, 37 – за неоплаченную парковку или парковку в неположенном месте, 22 – за несоблюдение требований знаков или разметки, 18 – за нарушение разметки или движение по обочине, 2 – за проезд на красный свет.