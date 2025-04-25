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Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 360 раз за два года

Сегодня, 12:26
12

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич 364 раза нарушил правила дорожного движения с февраля 2023 года. Только в этом году он получил 34 штрафа.

Общая сумма взысканий составила 544 тысячи рублей. Все штрафы, за исключением одного, футболист уже оплатил.

Хлусевич в февраля 2023-го купил BMW X6 2021 года выпуска мощностью 600 лошадиных сил. Рыночная стоимость автомобиля составляет около 13 миллионов руб. С момента покупки BMW Хлусевич нарушал ПДД в среднем раз в два дня.

268 раз Хлусевича штрафовали за превышение скорости, 37 – за неоплаченную парковку или парковку в неположенном месте, 22 – за несоблюдение требований знаков или разметки, 18 – за нарушение разметки или движение по обочине, 2 – за проезд на красный свет.

  • 24-летний Хлусевич провел в этом сезоне 14 матчей за «Спартак».
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня 2026 года.
  • Сообщалось, что красно-белые готовы расстаться с футболистом летом.

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Источник: «Постньюс»
Россия. Премьер-лига Спартак Хлусевич Даниил
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Комментарии (12)
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Интерес
1745573859
ТАк вот за что его "Спартак" хочет сбагрить! Какая нравственная команда!
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FFR
1745573932
Медаль нужно дать.
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777+
1745574792
"Но, позвольте, как же он служил в очистке?!"
Ответить
erybov1965
1745575512
Как-то,такое же было с Соболевым.Прямая связь.
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Игорь-Шмидт-vkontakte
1745575623
Ну и чмо в этом отношении. Через день, значит. Хорошо, что футболисты не пьют в соплю, а то, как Ефремов, давно сидел бы
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sochi-2013
1745576054
Либо сядет, либо к праотцам. Жаль только возможную жертву.
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k611
1745576262
И что в этом хорошего? До добра это не доводит.
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ilich55
1745576708
Вот на кой нужна такая машина мощностью 600 лошадиных сил!? Ответ простой: нарушать ПДД. Мощность двигателя танка Т-62 (модель В-55В) составляет 580 л.с.
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СильныйМозг
1745577256
Жопа горит, на педаль газа до упора жмёт.
Ответить
Spartak_forv@
1745578578
Я думаю,что многих можно так копнуть,и там вылезет нечто похожее.Денег много,машины мощные,некое чувство превосходства над остальными дают в сумме такое поведение за рулем.Это не только к спортсменам относится, а в принципе к так называемой «элите» ака толстосумам. Они просто не парятся над штрафами,это как карманные расходы
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