Мостовой прокомментировал ситуацию в «Химках»: «Какая-то цирковая программа»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации в подмосковных «Химках».

«В «Химках» давно происходят странные вещи. Были непонятные истории, когда за месяц три или четыре раза меняли тренера. Это уже тогда было ненормально. Какая-то цирковая программа.

А в сегодняшней ситуации мы не знаем всего, что творится внутри. Но это копилось месяцами – в какой-то момент ребята не выдержали.

Я на стороне футболистов, потому что люди полгода просто не получают деньги. О чeм тут говорить?

Кто-то ещe говорил, что футболисты ведут себя непрофессионально. А руководители клуба – профессионалы? Контракт выполнять должны не только игроки. Одно дело, когда не платят один или два месяца, другое – полгода или больше. Конечно, такие вещи бьют по имиджу.

Другое дело, что мы не играем три года в Европе – вряд ли там кто-то интересуется ситуацией в «Химках», – написал Мостовой.