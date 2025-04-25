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Мостовой прокомментировал ситуацию в «Химках»: «Какая-то цирковая программа»

Сегодня, 09:48
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Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации в подмосковных «Химках».

«В «Химках» давно происходят странные вещи. Были непонятные истории, когда за месяц три или четыре раза меняли тренера. Это уже тогда было ненормально. Какая-то цирковая программа.

А в сегодняшней ситуации мы не знаем всего, что творится внутри. Но это копилось месяцами – в какой-то момент ребята не выдержали.

Я на стороне футболистов, потому что люди полгода просто не получают деньги. О чeм тут говорить?

Кто-то ещe говорил, что футболисты ведут себя непрофессионально. А руководители клуба – профессионалы? Контракт выполнять должны не только игроки. Одно дело, когда не платят один или два месяца, другое – полгода или больше. Конечно, такие вещи бьют по имиджу.

Другое дело, что мы не играем три года в Европе – вряд ли там кто-то интересуется ситуацией в «Химках», – написал Мостовой.

  • «Химки» занимают 12-е место в РПЛ с 23 очками после 24 туров.
  • Из-за задержек с выплатами зарплаты игроки могли бойкотировать матч с «Зенитом» (0:1), но отказались от этой идеи после получения денег за декабрь и встречи с президентом РПЛ Александром Алаевым.
  • Теперь ни одна финансовая операция «Химок» не проходит без согласования с РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Химки Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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1745564712
Что случилось с Мостовым?Он во всём тут прав...И даже не сказал,что последний главный тренер-не футбольный человек,и не тренер.
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