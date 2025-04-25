Червиченко назвал «сказками» разговоры о возможном чемпионстве «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА.

«Я не считаю, что матч за третье место – центральный. На мой взгляд, в этом матче нет явного фаворита.

У обоих клубов проблемы. У «Спартака» – в обороне. Ещe и будет отсутствовать Максименко, а на воротах будет бывший армейский голкипер. У ЦСКА порядок в обороне, но нет острых игроков в атаке. Тут больше будет решать удача, кто лучше будет настроен. Нет такого, что кто-то имеет явное преимущество.

Для «Спартака» это будет второй рубикон, который надо будет переходить. Если они этот матч не выигрывают, то можно и с третьим местом попрощаться, хотя сейчас многие рассказывают сказки о теоретических шансах на чемпионство. Но, потеряв очки, и теоретическое чемпионство будет далеко», – сказал Червиченко.