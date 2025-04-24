Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Панченко ответил, кто выиграет сезон РПЛ

Вчера, 23:44

Бывший игрок «КАМАЗа», агент Виктор Панченко поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

«Думаю, что «Зенит» у «Динамо» в Москве не выиграет [26 апреля]. Возможно, бело-голубые даже победят, но чемпионом всe равно станет «Зенит». У «Краснодара» 25 апреля тяжeлый матч в Махачкале. Если выиграют там, то шансы увеличатся на процентов 80. Но по мастерству, по психологии, «Зенит» по всему вне конкуренции с остальными командами.

В этом сезоне снова в последнем туре «Краснодар» с московским «Динамо» играет, и футбольная чуйка подсказывает, что ничего хорошего не стоит ждать от «быков». Кто-то мне сверху подсказывает, что этот матч не завершится в пользу «Краснодара». А этот матч, скорее всего, будет решающим», – сказал Панченко.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 2-очковым отрывом.
  • Далее идет «Зенит».
  • Последние 6 сезонов выиграли петербуржцы.

Еще по теме:
Зделар описал тренерский стиль Семака
Реакция фанатов «Зенита» на поступление сына Семака в клубную академию 1
Назначены комментаторы на дерби «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 26-го тура РПЛ 2
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Быстров объяснил, почему ненавидел играть против ЦСКА
Вчера, 23:23
Клопп одобрил назначение Анри в клуб Бундеслиги
Вчера, 23:14
«Реал» определился с заменой Винисиусу
Вчера, 22:53
2
ВидеоМостовой показал свой «бэнгер» в ворота «Рекреативо»: «Один из лучших голов в «царской» карьере»
Вчера, 22:24
1
Моуринью и Роналду могут воссоединиться: известна команда
Вчера, 22:11
Реакция Червиченко на переименование стадиона «Краснодара»
Вчера, 22:01
1
«Все были в шоке»: Быстров раскрыл детали скандального отчисления из «Спартака» Титова и Калиниченко по инициативе Черчесова
Вчера, 21:48
1
Стало известно о благородном поступке Гогниева по отношению к «Химкам»
Вчера, 21:30
3
Раскрыта позиция Осинькина по своему будущему в «Крыльях»
Вчера, 20:58
2
Клубы РПЛ недовольны, что лига помогает «Химкам»
Вчера, 20:26
7
Все новости
Все новости
СпецпроектКак хорошо вы готовы к московским дерби?
3
Глушаков назвал самый позорный матч «Спартака» против ЦСКА
00:00
Панченко ответил, кто выиграет сезон РПЛ
Вчера, 23:44
Зделар описал тренерский стиль Семака
Вчера, 23:37
Ларин рассказал, как российскую команду приняли на турнире в Италии
Вчера, 22:43
Реакция Червиченко на переименование стадиона «Краснодара»
Вчера, 22:01
1
«Все были в шоке»: Быстров раскрыл детали скандального отчисления из «Спартака» Титова и Калиниченко по инициативе Черчесова
Вчера, 21:48
1
Глушаков заявил, что чемпионский «Спартак» сезона-2016/17 мог выиграть 5 сезонов РПЛ подряд: «Команду развалили»
Вчера, 21:39
4
Стало известно о благородном поступке Гогниева по отношению к «Химкам»
Вчера, 21:30
3
«Химки» представили альтернативную статистику посещаемости сезона РПЛ, где клуб не на последнем месте, а на 4-м
Вчера, 21:21
4
Раскрыта позиция Осинькина по своему будущему в «Крыльях»
Вчера, 20:58
2
Клубы РПЛ недовольны, что лига помогает «Химкам»
Вчера, 20:26
7
Реакция фанатов «Зенита» на поступление сына Семака в клубную академию
Вчера, 20:19
1
Гурцкая сравнил футбол с сексом
Вчера, 20:06
1
ВидеоРадимов исполнил хит Булановой «Как жаль, что нам не быть вдвоем»
Вчера, 19:59
1
Матч «Спартак» – ЦСКА будет судить арбитр из Санкт-Петербурга
Вчера, 19:51
12
Реакция Рабинера на крестный ход вокруг стадиона «Динамо»
Вчера, 19:43
2
Стала известна судьба «Химок» после сезона
Вчера, 19:31
17
Быстров пожаловался на «Спартак»
Вчера, 19:19
14
Радимов сказал, что не был фанатом Булановой, а боготворил другую певицу
Вчера, 19:00
4
Назначены комментаторы на дерби «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 26-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
2
Радимов – о зарплате в ЦСКА: «Купил сникерс, остальное проиграл в наперстки»
Вчера, 17:43
7
Глушаков заподозрил «Спартак» в отсутствии дисциплины
Вчера, 17:17
7
ВидеоБубнов высмеял Дзюбу
Вчера, 16:29
20
Радимов объяснил, почему обожает Кокорина
Вчера, 16:21
4
Семак рассказал о травмированных футболистах «Зенита» перед матчем с «Динамо»
Вчера, 16:00
Спартаковца Хлусевича предложили другому московскому клубу
Вчера, 15:42
14
Гурцкая раскрыл реальные бонусы игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»
Вчера, 15:20
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 