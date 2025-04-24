Панченко ответил, кто выиграет сезон РПЛ

Бывший игрок «КАМАЗа», агент Виктор Панченко поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ.

«Думаю, что «Зенит» у «Динамо» в Москве не выиграет [26 апреля]. Возможно, бело-голубые даже победят, но чемпионом всe равно станет «Зенит». У «Краснодара» 25 апреля тяжeлый матч в Махачкале. Если выиграют там, то шансы увеличатся на процентов 80. Но по мастерству, по психологии, «Зенит» по всему вне конкуренции с остальными командами.

В этом сезоне снова в последнем туре «Краснодар» с московским «Динамо» играет, и футбольная чуйка подсказывает, что ничего хорошего не стоит ждать от «быков». Кто-то мне сверху подсказывает, что этот матч не завершится в пользу «Краснодара». А этот матч, скорее всего, будет решающим», – сказал Панченко.