Глушаков заявил, что чемпионский «Спартак» сезона-2016/17 мог выиграть 5 сезонов РПЛ подряд: «Команду развалили»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков на ютуб-канале «О, футбол!» вспомнил чемпионский сезон-2016/17.

– Помнишь, когда забивал ЦСКА?

– В чемпионский сезон, дома и на выезде. Так сработало, тогда всe летело, мы много работали, тренировались. Вся команда забивала и играла.

Ту команду было необходимо сохранить. Если бы сохранили, думаю, мы бы ещe лет пять никому не отдали чемпионство. Еe просто развалили.