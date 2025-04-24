Глушаков заявил, что чемпионский «Спартак» сезона-2016/17 мог выиграть 5 сезонов РПЛ подряд: «Команду развалили»

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков на ютуб-канале «О, футбол!» вспомнил чемпионский сезон-2016/17.
– Помнишь, когда забивал ЦСКА?
– В чемпионский сезон, дома и на выезде. Так сработало, тогда всe летело, мы много работали, тренировались. Вся команда забивала и играла.
Ту команду было необходимо сохранить. Если бы сохранили, думаю, мы бы ещe лет пять никому не отдали чемпионство. Еe просто развалили.
- После 2017 года «Спартак» не брал чемпионство.
- Сейчас команда отстает от 1-го места на 5 очков.
- «Спартак» примет ЦСКА 26 апреля в 26-м туре.
Источник: «Чемпионат»