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  • Глушаков заявил, что чемпионский «Спартак» сезона-2016/17 мог выиграть 5 сезонов РПЛ подряд: «Команду развалили»

Глушаков заявил, что чемпионский «Спартак» сезона-2016/17 мог выиграть 5 сезонов РПЛ подряд: «Команду развалили»

Сегодня, 21:39
1

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков на ютуб-канале «О, футбол!» вспомнил чемпионский сезон-2016/17.

– Помнишь, когда забивал ЦСКА?

– В чемпионский сезон, дома и на выезде. Так сработало, тогда всe летело, мы много работали, тренировались. Вся команда забивала и играла.

Ту команду было необходимо сохранить. Если бы сохранили, думаю, мы бы ещe лет пять никому не отдали чемпионство. Еe просто развалили.

  • После 2017 года «Спартак» не брал чемпионство.
  • Сейчас команда отстает от 1-го места на 5 очков.
  • «Спартак» примет ЦСКА 26 апреля в 26-м туре.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
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Комментарии (1)
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партизан84
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боже мой!!!! кто же это сделал, денис?
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