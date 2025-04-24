Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

В «Реале» допускают продажу Винисиуса

Сегодня, 15:50

Будущее Винисиуса Жуниора в «Реале» остается неопределенным.

Сообщалось, что вингер близок к продлению контракта с мадридским клубом, однако выяснилось, что ему по-прежнему интересно предложение из Саудовской Аравии.

В «Реале» допускают продажу бразильца, поскольку считают, что от поступившего предложения «невозможно отказаться».

  • Винисиус в команде с 2018 года.
  • Он забил 105 голов и сделал 82 ассиста в 312 матчах.
  • Рыночная стоимость нападающего – 200 миллионов евро.
  • В Саудовской Аравии ему обещают 1 миллиард евро за 5 лет.

Еще по теме:
Винисиус – о критике: «Мне платят не за то, чтобы я был хорошим» 1
Винисиуса могут отстранить от футбола на 2 года 5
Месси назвал 5 футболистов, за игрой которых следят его сыновья 1
Источник: The Athletic
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Реал Винисиус
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Пике расстался с 25-летней девушкой, ради которой бросил Шакиру
17:31
Глушаков заподозрил «Спартак» в отсутствии дисциплины
17:17
Заявление Варди об уходе из «Лестера»
16:57
Суд вынес решение по встречам Сафонова с дочерью
16:45
2
ВидеоБубнов высмеял Дзюбу
16:29
9
Радимов объяснил, почему обожает Кокорина
16:21
1
В УЕФА обсуждают три изменения в плей-офф Лиги чемпионов
16:13
1
В «Реале» допускают продажу Винисиуса
15:50
Спартаковца Хлусевича предложили другому московскому клубу
15:42
7
Гурцкая раскрыл реальные бонусы игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»
15:20
18
Все новости
Все новости
В «Реале» допускают продажу Винисиуса
15:50
Стало известно, как смена тренера повлияет на будущее Захаряна в «Сосьедаде»
15:30
1
«Сосьедад» Захаряна анонсировал смену главного тренера
14:36
1
Игрок «Реала» выбыл до конца сезона
13:50
Анчелотти публично раскритиковал игрока «Реала»: «Это не театральный кружок»
09:42
ВидеоМостовой показал видео, как он «разрывал» оборону «Реала»
09:03
3
10 лучших атакующих трио 21-го века по версии Goal
08:55
2
Стало известно, какую компенсацию «Реалу» придется заплатить за Хаби Алонсо
01:22
Фанаты «Хетафе» желали смерти футболисту «Реала» – судья останавливал игру
01:13
Два игрока «Реала» травмировались перед Эль Класико в финале Кубка Испании
00:57
Только две команды сохранили шансы на требл в этом сезоне
00:41
Примера. «Реал» минимально обыграл «Хетафе» (1:0) и сократил отставание от «Барсы»
00:28
Тренту посоветовали не переходить в «Реал»: «Сейчас я этого не понимаю»
Вчера, 22:41
«Барселона» готова продать двух футболистов ради трансфера Дьекереша
Вчера, 19:47
2
Флик не подписал новый контракт с «Барселоной»
Вчера, 17:40
Флик встал на защиту Анчелотти перед Эль Класико
Вчера, 15:53
Винисиус – о критике: «Мне платят не за то, чтобы я был хорошим»
Вчера, 14:42
1
Генич назвал идиотами тех, кто хочет ухода Анчелотти из «Реала»
Вчера, 09:56
4
В «Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна
Вчера, 09:40
1
Анчелотти сделал заявление о своем будущем в «Реале»
Вчера, 08:31
«Барселона» установила рекорд по ударам среди клубов топ-5 лиг за последние 3 сезона
Вчера, 08:13
Винисиуса могут отстранить от футбола на 2 года
Вчера, 06:20
5
Примера. «Барселона» минимально обыграла «Мальорку» – 1:0
Вчера, 00:23
Саудовские клубы хотят купить четырех футболистов «Барселоны»
Вчера, 00:12
1
В «Реале» разработали план на клубный ЧМ на случай увольнения Анчелотти
22 апреля
1
В Италии раскрыли два клуба, заинтересованных в назначении Анчелотти
22 апреля
1
Мбаппе пропустит второй матч «Реала» подряд
22 апреля
Анчелотти предложили зарплату, сопоставимую с той, которую платит «Реал»
22 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 