В «Реале» допускают продажу Винисиуса

Будущее Винисиуса Жуниора в «Реале» остается неопределенным.
Сообщалось, что вингер близок к продлению контракта с мадридским клубом, однако выяснилось, что ему по-прежнему интересно предложение из Саудовской Аравии.
В «Реале» допускают продажу бразильца, поскольку считают, что от поступившего предложения «невозможно отказаться».
- Винисиус в команде с 2018 года.
- Он забил 105 голов и сделал 82 ассиста в 312 матчах.
- Рыночная стоимость нападающего – 200 миллионов евро.
- В Саудовской Аравии ему обещают 1 миллиард евро за 5 лет.
Источник: The Athletic