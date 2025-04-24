В «Реале» допускают продажу Винисиуса

Будущее Винисиуса Жуниора в «Реале» остается неопределенным.

Сообщалось, что вингер близок к продлению контракта с мадридским клубом, однако выяснилось, что ему по-прежнему интересно предложение из Саудовской Аравии.

В «Реале» допускают продажу бразильца, поскольку считают, что от поступившего предложения «невозможно отказаться».