Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Гурцкая раскрыл реальные бонусы игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»

Гурцкая раскрыл реальные бонусы игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»

Сегодня, 15:20
18

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какие премиальные получили игроки «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром».

  • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:1 в 24-м туре РПЛ.
  • Они сократили отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 баллов.
  • Более того, теперь «Зенит» будет иметь преимущество по личным встречам в случае равенства очков.

– За матч с «Краснодаром» была базовая премия за победу – 50 тысяч евро. За разницу в два мяча – 60 тысяч, за разницу в три мяча – 70.

Если они станут чемпионами, им добьют по тридцатке. То есть, грубо говоря, максимальная выплата за этот матч – 100 тысяч евро.

– Считаешь, это нормально?

– Я считаю, что это не наше дело.

Еще по теме:
Раскрыты премиальные игроков «Спартака» в чемпионский сезон-2016/17 10
Гурцкая – о Семаке: «Слабый тренер» 14
Гурцкая ответил, для чего существует российский футбол 1
Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Гурцкая Тимур
Рекомендуем
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Номэд
1745497523
Вот это позор, так позор!
Ответить
СильныйМозг
1745498141
Номэда и спартач80, скорей всего, сейчас, в больницу везут с сердечным приступом. Они столько, за всю жизнь не заработали и не заработают. Работают за хавку.
Ответить
Spartak_forv@
1745498590
Откуда эта женщина всё знает?)
Ответить
bset
1745500195
Это перестанет быть нашим делом, как только из клуба уйдут государственные деньги. И это кстати не только к Зениту относится.
Ответить
Давид59
1745502903
Ха-ха. Последняя строчка ставит под вопрос то, что было выше написано. Какого хрена копаться в чужих кошкльках?
Ответить
ziborock
1745503819
100 тысяч евро ЭТО 9 457 000 РУБЛЕЙ!!! Чтобы получить такие деньги на СВО нужно подбить 10 Леопардов либо 20 Гепардов или Бредли, ну или получить 10 ранений! Сколько Бредли или Леопардов подбили "Зенитчики"?! Стыдно за Газпром!
Ответить
ivany4
1745504189
Если бы не последняя строчка, подумал бы что он подрабатывает бухгалтером в различных клубах.)) А если не ваше дело, то какого хрена лезешь в каждую дырку. Зуд весенний??
Ответить
Айболид
1745504287
"Фсястрана пикчерс" презент - "Страшно большые премиальные Зенита -2". Ни один пёс не сообщил , откуда такая конфидиеиальная инфа . издоболы сраные .
Ответить
Главные новости
Пике расстался с 25-летней девушкой, ради которой бросил Шакиру
17:31
Глушаков заподозрил «Спартак» в отсутствии дисциплины
17:17
Заявление Варди об уходе из «Лестера»
16:57
Суд вынес решение по встречам Сафонова с дочерью
16:45
2
ВидеоБубнов высмеял Дзюбу
16:29
9
Радимов объяснил, почему обожает Кокорина
16:21
1
В УЕФА обсуждают три изменения в плей-офф Лиги чемпионов
16:13
1
В «Реале» допускают продажу Винисиуса
15:50
Спартаковца Хлусевича предложили другому московскому клубу
15:42
7
Гурцкая раскрыл реальные бонусы игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»
15:20
18
Все новости
Все новости
СпецпроектКак хорошо вы готовы к московским дерби?
3
Радимов объяснил, почему обожает Кокорина
16:21
1
Семак рассказал о травмированных футболистах «Зенита» перед матчем с «Динамо»
16:00
Спартаковца Хлусевича предложили другому московскому клубу
15:42
6
Гурцкая раскрыл реальные бонусы игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»
15:20
18
Радимов отказался признавать рекорды Дзюбы
14:30
17
Семак охарактеризовал «Динамо» перед матчем с «Зенитом»
13:59
ФотоРаскрыты машины игроков «Краснодара»
13:35
3
Головина похвалили за отказ «Зениту»
13:25
8
Глушаков усомнился в качествах Умярова: «Семь лет в «Спартаке» топчется на месте»
13:01
10
Раскрыты премиальные игроков «Спартака» в чемпионский сезон-2016/17
12:47
10
Булатов возмущен трансфером «Спартака»: «Очевидная ошибка»
12:35
6
Судьи на «Спартак» – ЦСКА, «Динамо» – «Зенит» и другие матчи 26-го тура РПЛ
12:09
6
Алдонин назвал лидера ЦСКА – ему 19 лет
11:55
2
«Краснодар» и «Сочи» не хотят делиться с «Черноморцем» стадионом в случае выхода новороссийцев в РПЛ
11:52
3
Гурцкая – о Семаке: «Слабый тренер»
11:39
14
Мостовой опубликовал стихотворение в честь Абаскаля
11:35
3
Силкин: «Зенит» поднадоел, «Динамо» просто обязано выигрывать»
11:20
2
Глебов объяснил свой переход из «Ростова» в «Динамо»: «В глубине души было обидно»
11:10
2
Бикфалви поделился ощущениями от жизни в России: «Все оказалось совсем другим»
10:56
1
«Вломил ему с ноги»: Радимов рассказал о конфликте с Тотти
10:40
3
Мостовой сравнил себя с действующим футболистом «Спартака»: «Играет по-умному»
10:30
8
ФотоИзвестен лидер РПЛ-2024/25 по заработанным пенальти
10:07
18
Сметанин: «Вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита»
10:01
19
Аршавин оценил игру 18-миллионного новичка «Спартака»
09:50
3
Гурцкая ответил, для чего существует российский футбол
08:55
1
ФотоРаскрыты машины игроков «Спартака»
08:35
8
Где смотреть матч «Динамо» Мх – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 25 апреля 2025
08:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 