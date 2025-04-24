Гурцкая раскрыл реальные бонусы игрокам «Зенита» за победу над «Краснодаром»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, какие премиальные получили игроки «Зенита» по итогам матча с «Краснодаром».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:1 в 24-м туре РПЛ.

Они сократили отставание от лидирующего «Краснодара» до 2 баллов.

Более того, теперь «Зенит» будет иметь преимущество по личным встречам в случае равенства очков.

– За матч с «Краснодаром» была базовая премия за победу – 50 тысяч евро. За разницу в два мяча – 60 тысяч, за разницу в три мяча – 70.

Если они станут чемпионами, им добьют по тридцатке. То есть, грубо говоря, максимальная выплата за этот матч – 100 тысяч евро.

– Считаешь, это нормально?

– Я считаю, что это не наше дело.