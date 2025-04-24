Генич определил фаворита в дерби «Спартак» – ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от игры 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Дерби пройдет в субботу, 26 апреля, в 19:30 мск.

Перед очной встречей спартаковцы идут на 3-м месте в чемпионате, опережая армейцев на 2 очка.

«ЦСКА потерял очень важные очки в матче с «Крыльями Советов». Кто‑то скажет, что, наоборот, приобрел, так как в концовке самарцы не реализовали стопроцентный момент.

Если бы команды играли сейчас, когда отличная погода, то игра бы воспринималась по‑иному. Не знаю, как погодные условия отразятся на поле, состоянии и настроении игроков.

ЦСКА в последних играх не впечатляет. Да, у команды есть результат, но по качеству игры и движению команда уступает самой себе по сравнению с началом весны.

Если смотреть наполнение игры, то ЦСКА в последних матчах физически выглядит не очень здорово. Есть много вариантов игры в атаке, Николич делает перестановки в составе, чтобы эту свежесть поддерживать.

Есть вопросы и по «Спартаку». У команды есть проблемы в обороне, но команда играет дома. Учитывая, что это дерби важно и для тех, и для других, небольшое преимущество отдам «Спартаку». Шансы – 51 на 49.

Но в дерби, возможно, подключатся какие‑то дополнительные ресурсы, по движению мы увидим совершенно другой ЦСКА, не такой, как в последних играх. То же самое касается и «Спартака».

Если Станкович не будет экспериментировать с составом, то нас ждет боевая игра. Она будет более насыщенной, чем игра первого круга», – сказал Генич.