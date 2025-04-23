Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему не поедет на матч легенд клуба

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о проблемах, мешающих его визиту в Россию.

Чеха приглашали на матч легенд, приуроченный к 100-летию клуба.

Игра пройдет 25 мая в Петербурге.

Петржела возглавлял «Зенит» с 2002 по 2006 год, взяв с командой Кубок Премьер-лиги и серебряные медали чемпионата России.

«Приеду ли я на матч легенд «Зенита»? Не знаю, не могу сейчас точно сказать, потому что в Россию приехать очень сложно.

В Чехии такая атмосфера, что эта поездка может кого-то обидеть. Но про это не хочу говорить, потому что мои слова здесь, в Чехии, сразу переводят и это выходит против меня.

Я уже один раз высказался по поводу Гашека, так меня чуть не убили, ха-ха.

У меня есть желание поехать на матч легенд. Если бы была нормальная ситуация, не было бы СВО, то я 100% летел бы в Россию.

У меня там много хороших друзей, с которыми сейчас мы общаемся только по телефону. Я бы хотел их видеть, узнать, как они живут. Но, к сожалению, не могу», – объяснил Петржела.