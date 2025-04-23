Губерниев предложил переименовать «Химки» для привлечения инвестиций

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию в «Химках».

«Не понимаю, зачем нужно было заниматься этой фигней, прекрасно можно играть во Второй лиге, не тратить деньги и не позориться в РПЛ.

Выход может быть один – переименовать ФК «Химки» в ФК «Сходня», тогда бы подтянулись мощнейшие инвесторы, а сейчас они будут прозябать.

Сходня – жемчужина Подмосковья, воспетая Владимиром Семеновичем Высоцким: «Автобусом до Сходни доезжаем, а там – рысцой, и не стонать». Подтянулся бы серьезный бизнес, а не вот это вот всe.

Владельцы команды не сделали ставку на сходненскую общественность, потому что Химки цементирует Сходня – это знают все.

Раз уж Сходня в свое время стала частью Химок, хоть я был и против, нужно опираться на еe людей. На кого опираются владельцы нынешних «Химок»? Непонятно», – сказал Губерниев.