В «Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян начал индивидуальные тренировки на поле. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

«Он работает на поле, выполняет упражнения с высокой интенсивностью. Но ему еще только предстоит начать работу с командой», – заявила пресс-служба «Сосьедада».