В «Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна

Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян начал индивидуальные тренировки на поле. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.
«Он работает на поле, выполняет упражнения с высокой интенсивностью. Но ему еще только предстоит начать работу с командой», – заявила пресс-служба «Сосьедада».
- В этом сезоне из-за травм российский полузащитник поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
- В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
- Захарян восстановится к началу подготовки к следующему сезону.
Источник: «Матч ТВ»