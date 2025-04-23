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В «Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна

Сегодня, 09:40
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Полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян начал индивидуальные тренировки на поле. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

«Он работает на поле, выполняет упражнения с высокой интенсивностью. Но ему еще только предстоит начать работу с командой», – заявила пресс-служба «Сосьедада».

  • В этом сезоне из-за травм российский полузащитник поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.
  • В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.
  • Захарян восстановится к началу подготовки к следующему сезону.

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Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен
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odessakmv
1745395427
"вечно молодой, вечно (пьяный) травмированный..."
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