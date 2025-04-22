Ветеран ЦСКА – о Файзуллаеве: «Захвалили его – стал никакой»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Аббосбека Файзуллаева.

Узбекистанский футболист провел 32 матча в этом сезоне, забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

У него нет результативных действий в РПЛ с ноября.

Рыночная стоимость Файзуллаева – 8 миллионов евро.

«Файзуллаев сдал физически и стал никакой. А хороший парень ведь, 21 год всего! Устал, устал физически и морально. А еще захвалили его – чуть ли не «Реал» пророчили!

К таким ребятам, которые только на пути к тому, чтобы стать хорошими футболистами, надо деликатно подходить, у них совсем другое мировоззрение. Их перехваливать нельзя, надо наоборот внушать быть собой всегда недовольными, каждую игру.

Потому что надо работать над собой, исправлять свои ошибки», – заявил Пономарев.