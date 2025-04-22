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  • Мостовой прокомментировал плачевную результативность российских футболистов «Спартака»

Мостовой прокомментировал плачевную результативность российских футболистов «Спартака»

Сегодня, 19:59
2

Александр Мостовой отреагировал на бомбардирские показатели в «Спартаке».

  • По данным Opta, в этом сезоне РПЛ только 3 гола спартаковцев забили россияне.
  • Это худший показатель среди всех команд лиги.

– Вас не беспокоит, что результат в «Спартаке», в народной команде, по мнению многих, делают легионеры, а не российские ребята?

– Я на эту тему говорю из года в год. Поэтому вы слушайте, что Мостовой Александр говорит. Я об этой теме уже давным давно говорил.

«Краснодар» из года в год кричал, что мы должны играть своими воспитанниками. Вот они за 15 лет своими воспитанниками ничего и не выиграли. А сейчас, когда в составе десять иностранцев и ещe пять на скамейке, они хоть немного приближаются к чемпионству. Правильно же?

Смотришь на «Зенит» и «Спартак» – то же самое: у одних 15 иностранцев, у других 16. Хорошо, что лимит ещe есть. Хотя бы трое в заявке должны быть. А если бы его не было, тогда вообще ни одного русского в заявке не было.

Паспорта не играют в футбол, играют живые люди. Мы же всe это прошли. Я сам в 20 лет уехал за границу и играл там 15. И паспорт у меня был русский, но я же почему-то играл. Значит, был сильнее других.

Также и другие ребята. Ты должен быть сильнее. Если Вендел играет, то, наверное, он сильнее. Если в защите у нас играют одни иностранцы, значит, они сильнее. Есть у нас такой футболист Чистяков, который по всем командам сидит. Ну если ты сильный, то играй, кто тебе запрещает?

Всe упирается в уровень российских футболистов. Никто же не мешает. Батраков же выстрелил. Про него тоже никто не знал, но сейчас играет в основном составе, забивает, молодец.

Играйте! В футболе давным-давно всe придумано: если ты сильнее, то будешь играть. Понятно, что могут быть всякие проблемы околофутбольные: настроение, личные проблемы, тренер какой-то не такой, агенты. Такое всегда есть. Но глобально же никто не запрещает играть.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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FWSPM
1745342187
нету футболистов разучились делать
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NewLife
1745343056
"Вас не беспокоит, что результат в «Спартаке», в народной команде, по мнению многих, делают легионеры, а не российские ребята?" Вам шашечки или ехать ? С чего бы это букмейкерам беспокоиться о российских футболистах именно в Спартаке ? Если не упомянуть всуе Спартак, то об этом Legalbet никто не узнает и читать не будет)
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