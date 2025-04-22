Генич высказался о чемпионских перспективах «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ответил, сможет ли «Спартак» стать чемпионом России в этом сезоне.
– «Спартак» после последних результатов все еще претендент на чемпионство?
– В нашем чемпионате все очень непредсказуемо. Кажется, что оставшуюся дистанцию без потерь не пройдет ни один из лидеров.
Есть и очные матчи, «Спартак» в пелотоне команд, которые претендуют на чемпионство. Но зацепиться за него команде будет архисложно.
У конкурентов календарь чуть проще, особенно у «Зенита». Очень много будет зависеть от субботы.
Тур будет судьбоносным для некоторых команд, но мне не верится, что «Спартак» зацепится за чемпионство. Думаю, что золото между собой разыграют «Краснодар» и «Зенит».
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ с 50 очками в 25 турах.
- «Зенит» занимает 2-ю строчку с 53 баллами.
- Лидирует в чемпионате «Краснодар» (55).
Источник: «Матч ТВ»