Пономарев пристыдил «Спартак»: «Значит, ребята нулевые»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на бомбардирские показатели в «Спартаке».

По данным Opta, в этом сезоне РПЛ только 3 гола спартаковцев забили россияне.

Это худший показатель среди всех команд лиги.

«Это неправильно совсем. Ни в какие ворота не лезет! Очень много забивают иностранцы. А россияне-то спартаковские где? Вот он результат.

Это ненормально, что в «Спартаке» так мало россиян. У них же работает академия, школа. Где выпускники-то все? Вхолостую работает академия что ли?

У нас хоть в ЦСКА много россиян играют, забивают. С этим там всe неплохо. Академия ЦСКА работает не напрасно. Значит, ребята в «Спартаке» нулевые», – заявил Пономарeв.