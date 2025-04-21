В «Сосьедаде» верят в Захаряна: «У нас он станет звездой, несмотря на страшную травму»

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о перспективах Арсена Захаряна.

В этом сезоне из-за травм российский полузащитник поучаствовал только в 4 матчах, оформив в них 1+1.

В марте у него случился рецидив повреждения четырехглавой мышцы бедра.

Захарян восстановится к началу подготовки к следующему сезону.

«У него была страшная травма, и он делает все возможное, чтобы вернуться.

Удача не была на его стороне в этом сезоне – это точно.

Но в клубе мы на 100% доверяем ему. У нас Захарян станет звездой», – заявил Мундуате.