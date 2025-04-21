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Гурцкая – о «Химках»: «Для чего такая команда существует?»

Сегодня, 21:59
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Футбольный агент Тимур Гурцкая не исключил, что действующий клуб РПЛ не пройдет лицензирование на следующий сезон.

– Ситуация вокруг «Химок» вселяет оптимизм у всех команд пока бороться. Не исключен вариант, что «Химки» не получат лицензию на следующий год и будут без РПЛ.

[Президент РПЛ] Алаев проявил себя очень хорошо, но я не понимаю, как может быть при живом руководителе введено временное управление. Для чего такая команда существует?

– [Инвестор «Химок»] Садыгов заявил, что из-за задержки устраивать бойкот и выносить это в СМИ неэтично.

– Во-первых, не платить четыре месяца – это, по-моему, по закону уже уголовная ответственность. Четыре месяца людям не платят зарплату: декабрь, январь, февраль, март… Уже апрель почти заканчивается.

За декабрь кое-как благодаря включению лиги заплатили. Если «Химки» не вылетят по спортивному принципу, то каким образом они получат лицензию на следующий сезон?

– Зачем это все Адиеву?

– Приблизительно за тем же, зачем Шалимову нужен был Воронеж. Скорее всего, главный тренер всегда верит в лучшее.

Что происходит с людьми, которые встречаются с большим богатым человеком, с руководителем? Он говорит: «Ребята, все будет хорошо. Сейчас просто временное недопонимание, у меня арестован счет в данной ситуации, сейчас придут деньги и их будет немерено. Все будет хорошо».

  • «Химки» в воскресенье проиграли «Зениту» – 0:1.
  • Была вероятность, что на матч в Петербург отправится дубль химчан.
  • Подмосковная команда идет на 12-м месте в РПЛ после 25 туров.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Химки Гурцкая Тимур
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1745264197
Такой треш существует, чтобы этот петух Гурская мог насрать в интернете. Других функций, у этого клуба, я не заметил!
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