Гурцкая – о «Химках»: «Для чего такая команда существует?»

Футбольный агент Тимур Гурцкая не исключил, что действующий клуб РПЛ не пройдет лицензирование на следующий сезон.

– Ситуация вокруг «Химок» вселяет оптимизм у всех команд пока бороться. Не исключен вариант, что «Химки» не получат лицензию на следующий год и будут без РПЛ.

[Президент РПЛ] Алаев проявил себя очень хорошо, но я не понимаю, как может быть при живом руководителе введено временное управление. Для чего такая команда существует?

– [Инвестор «Химок»] Садыгов заявил, что из-за задержки устраивать бойкот и выносить это в СМИ неэтично.

– Во-первых, не платить четыре месяца – это, по-моему, по закону уже уголовная ответственность. Четыре месяца людям не платят зарплату: декабрь, январь, февраль, март… Уже апрель почти заканчивается.

За декабрь кое-как благодаря включению лиги заплатили. Если «Химки» не вылетят по спортивному принципу, то каким образом они получат лицензию на следующий сезон?

– Зачем это все Адиеву?

– Приблизительно за тем же, зачем Шалимову нужен был Воронеж. Скорее всего, главный тренер всегда верит в лучшее.

Что происходит с людьми, которые встречаются с большим богатым человеком, с руководителем? Он говорит: «Ребята, все будет хорошо. Сейчас просто временное недопонимание, у меня арестован счет в данной ситуации, сейчас придут деньги и их будет немерено. Все будет хорошо».