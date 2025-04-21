Генич ответил, где комментаторы лучше – на «Матч ТВ» или Okko

Константин Генич сравнил комментаторские бригады «Матч ТВ» и Okko.

«Матч ТВ» сильнее Okko, при всем уважении. Понятно, там Стогниенко, Гутцайт, Леон Абба, Алхазов, Борисов, Саприн… Нет, хорошая банда у них сейчас.

Но у нас не хуже, а скорее лучше. Просто, увы, «Матч» – имя нарицательное. Если выгрузить контент на ютуб без логотипа, все будут писать: «Вау, как свежо!» – сказал Генич.