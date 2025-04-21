Генич ответил, где комментаторы лучше – на «Матч ТВ» или Okko

Константин Генич сравнил комментаторские бригады «Матч ТВ» и Okko.
«Матч ТВ» сильнее Okko, при всем уважении. Понятно, там Стогниенко, Гутцайт, Леон Абба, Алхазов, Борисов, Саприн… Нет, хорошая банда у них сейчас.
Но у нас не хуже, а скорее лучше. Просто, увы, «Матч» – имя нарицательное. Если выгрузить контент на ютуб без логотипа, все будут писать: «Вау, как свежо!» – сказал Генич.
- Комментатор работает на «Матч ТВ» со дня основания канала в 2015 году.
- До этого Генич комментировал на «НТВ-Плюс».
- Константин играл в футбол на профессиональном уровне.
Источник: Спортс