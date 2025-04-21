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Генич ответил, где комментаторы лучше – на «Матч ТВ» или Okko

Сегодня, 19:00

Константин Генич сравнил комментаторские бригады «Матч ТВ» и Okko.

«Матч ТВ» сильнее Okko, при всем уважении. Понятно, там Стогниенко, Гутцайт, Леон Абба, Алхазов, Борисов, Саприн… Нет, хорошая банда у них сейчас.

Но у нас не хуже, а скорее лучше. Просто, увы, «Матч» – имя нарицательное. Если выгрузить контент на ютуб без логотипа, все будут писать: «Вау, как свежо!» – сказал Генич.

  • Комментатор работает на «Матч ТВ» со дня основания канала в 2015 году.
  • До этого Генич комментировал на «НТВ-Плюс».
  • Константин играл в футбол на профессиональном уровне.

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Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Генич Константин
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