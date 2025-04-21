Егоров: «Арбитру стало страшно лишать «Зенит» Барриоса на матч с «Динамо»

Инсайдер, журналист Сергей Егоров дал оценку эпизода из матча 25-го тура РПЛ «Зенит» – «Химки» (1:0).
По мнению Егорова, арбитр Павел Шадыханов должен был наказывать Вильмара Барриоса на 83-й минуте за фол против Лукаса Веры.
«Судья матча «Зенит» – «Химки» Шадыханов очень хорошо знал, что у Барриоса это будет четвертая карточка и он пропустит матч с «Динамо», а поэтому простил зенитовца.
Просто стало страшно», – сказал Егоров.
- В результате эпизода предупреждение получил Вера за недовольство судьей.
- Для Барриоса желтая стала бы 4-й.
- Вследствие этого Вильмар пропустил бы ближайший матч против «Динамо» (26 апреля).
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова