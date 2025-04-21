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  • Егоров: «Арбитру стало страшно лишать «Зенит» Барриоса на матч с «Динамо»

Егоров: «Арбитру стало страшно лишать «Зенит» Барриоса на матч с «Динамо»

Сегодня, 15:48
13

Инсайдер, журналист Сергей Егоров дал оценку эпизода из матча 25-го тура РПЛ «Зенит»«Химки» (1:0).

По мнению Егорова, арбитр Павел Шадыханов должен был наказывать Вильмара Барриоса на 83-й минуте за фол против Лукаса Веры.

«Судья матча «Зенит» – «Химки» Шадыханов очень хорошо знал, что у Барриоса это будет четвертая карточка и он пропустит матч с «Динамо», а поэтому простил зенитовца.

Просто стало страшно», – сказал Егоров.

  • В результате эпизода предупреждение получил Вера за недовольство судьей.
  • Для Барриоса желтая стала бы 4-й.
  • Вследствие этого Вильмар пропустил бы ближайший матч против «Динамо» (26 апреля).

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Барриос Вильмар Шадыханов Павел
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Комментарии (13)
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Max-Min-vkontakte
1745240257
ну чё вы, в самом деле: Шадыханов прекрасно видел, что Барриос специально затупил шипы, чтобы не нанести тяжкие увечья Вере, и сработал по принципу "понять, простить")
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Айболид
1745240998
Ага , Шадханов конечно помнит , сколько у кого карточек . Зазубрил .
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темирхан
1745241011
стало страшно? так подождите! если бы Барриос его действительно двинул сзади, то он сразу бы упал, а то он еще несколько шагов сделал после касания и тогда упал! так какое тут нарушение???
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Номэд
1745241672
Позор бом.жарне!
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ivany4
1745241815
Интересно, а ЭСК будет рассматривать эту ситуацию на своем заседании? И смогут ли они исправить ошибку судьи, присудив ему пропуск одного, двух матчей??
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Lenin26
1745242823
Смешно конечно,то есть журналист,основываясь на своё личное мнение говорит ,что рефери точно знал,что это 4 карточка и испугался,не приводя не каких доказательств,лично с судьёй не разговаривая,мотивацию его действий не спрашивая,а просто вот так из головы,в принципе это и говорит о уровне этого журналиста)
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FWSPM
1745242965
очевидное удаление конечно стало страшно
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alex1951
1745243440
Жопадыханова зачислить в тренерский штаб ,,Зенита,, .....Вере - расстрел ......Барриосу - путевку на Гавайй до 26го,пусть оправится после стресса))))
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fakeid
1745243876
вера после удара по ноге специально продолжил бежать, забежал в штрафную и только там упал, чтобы дали пенальти. симуляция! позор тарасятнику!
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Назарян
1745244225
всомните мотч Краснодар и Рубин в 1 круге когда также Сперцян отобрал мяч заецпив игрока тогда гол отменили в ворота Рубина и желтую Эдику досталось за то что двумя ногами хотя тот в мяч попал сначала потом в ноги а тут и близко мяча не было это что не ***** стндарты? или так можно было?
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