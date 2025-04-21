Джикия назвал человека, благодаря которому «Химки» не бойкотировали матч с «Зенитом»

Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал о ситуации в команде.

Накануне «Химки» уступили «Зениту» (0:1) в 25-м туре РПЛ.

Химчане планировали бойкотировать матч из-за долгов по зарплате.

В ситуацию вмешалась РПЛ.

«Ещe до матча было понятно, что нас ждет тяжелая игра, потому что при всем уважении было понятно, кто «Химки», а кто «Зенит». Совсем недавно к нам присоединился новый главный тренер, произошло несколько изменений.

Было мало времени, что-то быстро впитали, немного другая схема была. Несколько более оборонительная. Что-то получилось, что‑то нет. Тем, что проиграли, понятно, недовольны. Но впереди есть еще игры.

О том, что было до игры, вы все прекрасно знаете, потому что прозвучали заявления от официальных представителей. Со своей стороны могут сказать огромное спасибо [президенту РПЛ] Александру Алаеву за то, что он к нам приехал, уделил внимание, лично нам помог. И сделал так, что мы приехали в Петербург. Мы на связи и обязательно через несколько дней продолжим решать наши проблемы. За то, что получилось по факту, мы очень благодарны ему», – сказал Джикия.