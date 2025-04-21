Старостин назвал реальную дату основания «Спартака» – это не 1922 год

«Спартак» на прошлой неделе отпраздновал 103-летие. Клуб сейчас берет за дату основания 1922 год.

Однако основатель «Спартака» Николай Старостин при жизни сообщал, что в действительности клуб основан в 1935 году.

«Спартак» основан в 1935 году. Об этом лично сказал наш основатель и Патриарх Николай Петрович Старостин», – написал писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин (Вася-инвалид) со ссылкой на архивное видео, где Старостин действительно говорит, что команда основана в 1935-м.