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  • Старостин назвал реальную дату основания «Спартака» – это не 1922 год

Старостин назвал реальную дату основания «Спартака» – это не 1922 год

Сегодня, 14:03
5

«Спартак» на прошлой неделе отпраздновал 103-летие. Клуб сейчас берет за дату основания 1922 год.

Однако основатель «Спартака» Николай Старостин при жизни сообщал, что в действительности клуб основан в 1935 году.

«Спартак» основан в 1935 году. Об этом лично сказал наш основатель и Патриарх Николай Петрович Старостин», – написал писатель, болельщик «Спартака» Андрей Меркин (Вася-инвалид) со ссылкой на архивное видео, где Старостин действительно говорит, что команда основана в 1935-м.

  • «Спартак» остается самым титулованным клубом России.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак
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Комментарии (5)
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ilich55
1745234236
Кто такой Вася-инвалид и кто такой Лёня-миллиардер? Лёне дали отмашку 2022 год. Да будет так. Аминь.
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СильныйМозг
1745234970
Какая разница когда основан этот клуб, вся страна ждёт с нетерпением расформирования его! :)))
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Интерес
1745235240
Просто Старостин "не знал",это теперь привычное дело-пересмотр истории всего и вся...Как и сейчас Миллер не знает,у него "Зенит" ваще старше самогО города.МЕдведёв-старший сделал университет "самым старым в России",а газовый король не отстал. А "Васе-Инвалиду" респект за правду,но теперь ему надо вал обвинений пережить.
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Айболид
1745236299
Ну , на Старостина наехать они не посмеют , но вот инвалиду - кранты . А он всё же свой - буржуинский ( в смысле спартаковский). Неужели у секты рука поднимется на Васю ? На инвалида то ?!
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Good_win
1745236627
звиздеть не мешки таскать... видать, заднеприводных бездомных с болот жаба душит, что нормальные клубы старше их, вот и проплачивают желтые вбросы в желтые источники, типа местного....
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