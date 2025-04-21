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Вратарь «Химок»: «Без разницы, платят мне зарплату или нет»

Сегодня, 13:40
2

Никита Кокарев, голкипер «Химок», заверил, что на него не влияют задержки зарплаты.

«Для чего ты выходишь в РПЛ? Чтобы победить. Ты в первую очередь профессионал.

Какая разница, платят зарплату или нет? Ты профессионал. Это работа, но ты профессионал в первую очередь», – сказал Кокарев.

  • Игроки «Химок» на прошлой неделе устроили итальянскую забастовку из-за долгов по зарплате.
  • Накануне химчане уступили «Зениту» (0:1).
  • «Химки» лишь за счет дополнительных показателей не идут в зоне переходных матчей.

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Источник: телеграм-канал Романа Кольцова
Россия. Премьер-лига Химки Кокарев Никита
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Комментарии (2)
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1745235559
Я же говорю,что у них денег-для безбедной жизни- на годик-другой,не как у среднестатистического работяги страны.Остальное-естественное стремление своё получить,за что осуждать нет смысла.А Андрюха Аршавин,пустобрех,про мороженое детЯм и цветы жене...
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Айболид
1745236528
Ага , он же просто стоит , за что ему платить то ? .
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