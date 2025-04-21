Вратарь «Химок»: «Без разницы, платят мне зарплату или нет»

Никита Кокарев, голкипер «Химок», заверил, что на него не влияют задержки зарплаты.

«Для чего ты выходишь в РПЛ? Чтобы победить. Ты в первую очередь профессионал.

Какая разница, платят зарплату или нет? Ты профессионал. Это работа, но ты профессионал в первую очередь», – сказал Кокарев.