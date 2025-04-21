Вратарь «Химок»: «Без разницы, платят мне зарплату или нет»

Никита Кокарев, голкипер «Химок», заверил, что на него не влияют задержки зарплаты.
«Для чего ты выходишь в РПЛ? Чтобы победить. Ты в первую очередь профессионал.
Какая разница, платят зарплату или нет? Ты профессионал. Это работа, но ты профессионал в первую очередь», – сказал Кокарев.
- Игроки «Химок» на прошлой неделе устроили итальянскую забастовку из-за долгов по зарплате.
- Накануне химчане уступили «Зениту» (0:1).
- «Химки» лишь за счет дополнительных показателей не идут в зоне переходных матчей.
Источник: телеграм-канал Романа Кольцова