Мостовой ответил, нужны ли России «Химки»

Александр Мостовой высказался о ситуации в «Химках».

– Футболисты высказывались, говорили, что давно не платят. Одно дело, когда немножко задерживают, а другое – когда давно не платят. Конечно, я на стороне ребят.

– Нужен такой клуб, как «Химки», где не платят зарплату и на который не ходят болельщики?

– Эта тема постоянно у нас возникает – нужен, не нужен. Но в футбол играют везде, и в других странах есть команды, на которые мало кто ходит. Но играют потому, что любят футбол, потому что у них есть город или деревня. Тогда вопрос: а другие команды нужны? Кто-то не любит «Спартак», скажет, зачем они нужны. Я и такое слышал.