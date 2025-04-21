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Мостовой ответил, нужны ли России «Химки»

Сегодня, 00:29
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Александр Мостовой высказался о ситуации в «Химках».

– Футболисты высказывались, говорили, что давно не платят. Одно дело, когда немножко задерживают, а другое – когда давно не платят. Конечно, я на стороне ребят.

– Нужен такой клуб, как «Химки», где не платят зарплату и на который не ходят болельщики?

– Эта тема постоянно у нас возникает – нужен, не нужен. Но в футбол играют везде, и в других странах есть команды, на которые мало кто ходит. Но играют потому, что любят футбол, потому что у них есть город или деревня. Тогда вопрос: а другие команды нужны? Кто-то не любит «Спартак», скажет, зачем они нужны. Я и такое слышал.

  • Футболисты «Химок» устраивали бойкот из-за долгов по зарплате.
  • Они вернулись к тренировкам только после вмешательства президента РПЛ Александра Алаева.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Мостовой Александр
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
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Да тут всё ясно, Лукойл проплатил игрокам Химок и судьям!
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