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Врач «Динамо» сказал, когда Тюкавин вернется на поле

Сегодня, 15:25
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Форвард «Динамо» Константин Тюкавин должен вернуться после травмы в сентябре 2025 года. Об этом рассказал врач клуба Александр Родионов.

«В следующем месяце планируем посмотреть и потестировать Костю, принять решение по выходу на работу на поле. Будут функциональные тесты на базе и МРТ. Уже полностью разработали сустав – он сгибается и разгибается, сила мышц появляется, сустав стабильный. Он уже ходит без костылей, без ортеза – на своих двоих. Дальше – больше, увеличиваем объем работы. Через месяц выйдем на бег.

Оптимистичный прогноз по возвращению на поле – сентябрь», – сказал врач.

  • Тюкавин получил разрыв крестообразной связки в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом».
  • 6 марта он перенес операцию в Германии.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
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Комментарии (1)
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alex1951
1745155597
Жаль ,к игре с Зенитом ,ох как нужен был бы.....
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