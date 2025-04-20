Врач «Динамо» сказал, когда Тюкавин вернется на поле

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин должен вернуться после травмы в сентябре 2025 года. Об этом рассказал врач клуба Александр Родионов.

«В следующем месяце планируем посмотреть и потестировать Костю, принять решение по выходу на работу на поле. Будут функциональные тесты на базе и МРТ. Уже полностью разработали сустав – он сгибается и разгибается, сила мышц появляется, сустав стабильный. Он уже ходит без костылей, без ортеза – на своих двоих. Дальше – больше, увеличиваем объем работы. Через месяц выйдем на бег.

Оптимистичный прогноз по возвращению на поле – сентябрь», – сказал врач.