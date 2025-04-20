Агент Батракова рассказал об интересе топ-клубов Европы к игроку

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев рассказал о ситуации с контрактом игрока.

«Интерес к Батракову из Европы? Ко всем разговорам, которые были, а их было много, мы договорились вернуться после понимания по новому контракту. С контрактом мы потихоньку двигаемся. Работаем, все будет нормально, но пока рано что-то говорить.

Нет какого-то крайнего срока переподписания контракта Батракова с «Локомотивом». Время у нас еще есть, чтобы подписать новое соглашение. Никаких трудностей нет. С клубов ведем конструктивный разговор. Движемся к намеченной цели.

В какой момент Батракову лучше уезжать в Европу? Вряд ли кто-то ответит, в какой момент лучше. Но мне кажется, что надо провести два полноценных сезона на высоком уровне, чтобы с моральной точки зрения считать, что ты состоялся в этом чемпионате.

Помимо таланта Алексей обладает еще и спортивным характером, так что если будет какое-то интересное предложение, которое устроит и «Локомотив», и Алексея, то, возможно, мы рассмотрим вариант с переходом в Европу пораньше.

Предложения по Батракову сейчас не могут поступать, потому что клуб на сегодняшний момент ничего не рассматривает, как минимум пока не будет подписано новое соглашение с Алексеем.

Даже если интересующиеся клубы выходят на меня, то всем говорю, чтобы они набрались терпения, потому что на сегодняшний день клуб не готов рассматривать никакие предложения, так что разговаривать не о чем. Не могу раскрыть тех, кто интересуется Батраковым, но это большие европейские клубы», – сказал Кузьмичев.