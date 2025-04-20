Глушаков назвал лучшего российского форварда РПЛ в этом сезоне

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» Денис Глушаков считает, что лучший российский нападающий РПЛ в этом сезоне – это Иван Сергеев из «Крыльев Советов».

«Пока Тюкавин травмирован, лучшим российским нападающим я считаю Ваню Сергеева. Хочется отметить его трудолюбие. Не скажу, что в «Крыльях» он проводит яркий сезон, бывали у него сезоны и ярче. Видно его желание, как он играет.

Во-вторых, он играет не в «Зените», «Спартаке» или ещe где-то, а в команде чуть ниже среднего. Клуб только сейчас решил вопрос сохранения прописки в РПЛ. В такой команде надо больше трудиться, где-то тянуть одеяло на себя, забивать голы и давать результат», – сказал Глушаков.