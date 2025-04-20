Сафонов нацелился на рекорд с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал свои выступления за парижский клуб. Он хочет, чтобы команда закончила сезон в Лиге 1 без поражений.
– Я старался быть реалистом. Когда я переходил, у меня были большие амбиции. Оглядываясь назад, я понимаю, что проделан большой путь.
– Важно ли вам закончить сезон без поражений?
– Безусловно. Как раз-таки стремление к рекорду, к чему-то новому – это важно. Это помогает находить мотивацию.
– Возможно вообще о чем-то думать, кроме как о Лиге чемпионов?
– Заметно, что у нас есть ротация состава. Это большой плюс, что мы можем менять игроков и копить эмоции к Лиге чемпионов, а также показывать результат в Лиге 1.
- 26-летний россиянин провел в этом сезоне 15 игр за «ПСЖ», пропустил 11 голов, сыграл на ноль в 6 встречах.
- Французский клуб купил россиянина у «Краснодара» за 20 миллионов евро летом прошлого года.
- В этом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом и обладателем Суперкубка Франции. Команда продолжает борьбу в Кубке страны, где вышла в финал и Лиге чемпионов, где добралась до полуфинала. Летом парижане выступят на клубном ЧМ.
- В Лиге 1 в этом сезоне «ПСЖ» пока не проиграл ни одного матча.
Источник: «Спорт-Экспресс»