Сафонов нацелился на рекорд с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал свои выступления за парижский клуб. Он хочет, чтобы команда закончила сезон в Лиге 1 без поражений.

– Я старался быть реалистом. Когда я переходил, у меня были большие амбиции. Оглядываясь назад, я понимаю, что проделан большой путь.

– Важно ли вам закончить сезон без поражений?

– Безусловно. Как раз-таки стремление к рекорду, к чему-то новому – это важно. Это помогает находить мотивацию.

– Возможно вообще о чем-то думать, кроме как о Лиге чемпионов?

– Заметно, что у нас есть ротация состава. Это большой плюс, что мы можем менять игроков и копить эмоции к Лиге чемпионов, а также показывать результат в Лиге 1.