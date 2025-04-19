В «Химках» объяснили значение внешнего управления РПЛ

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов ответил, как происходит процесс внешнего управления клубом.
– В клубе введено внешнее управление РПЛ. Что это означает?
– Что будут предприняты некоторые шаги извне, которые помогут нам решить часть проблем.
В настоящий момент есть понимание, что средства, поступающие от лиги, могут быть израсходованы только на зарплату игроков.
В остальном клуб был и останется самостоятельным хозяйствующим субъектом, отдельным юридическим лицом со своим составом сотрудников.
- Футболисты устраивали бойкот из-за долгов по зарплате.
- Они вернулись к тренировкам только после вмешательства президента РПЛ Александра Алаева.
- Следующий соперник «Химок» – «Зенит».
Источник: «Спорт-Экспресс»