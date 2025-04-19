В «Химках» объяснили значение внешнего управления РПЛ

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Брехов ответил, как происходит процесс внешнего управления клубом.

– В клубе введено внешнее управление РПЛ. Что это означает?

– Что будут предприняты некоторые шаги извне, которые помогут нам решить часть проблем.

В настоящий момент есть понимание, что средства, поступающие от лиги, могут быть израсходованы только на зарплату игроков.

В остальном клуб был и останется самостоятельным хозяйствующим субъектом, отдельным юридическим лицом со своим составом сотрудников.